الخشت: الانتهاء من أعمال الترميم بمعهد الأورام والمبنى يعمل بكامل طاقته لاستقبال المرضى

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مفاجأة سارة أعلنها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،وهي الإعلان عن الانتهاء من أعمال الإصلاح وصيانة الأماكن المتضررة بالمبنى الشمالي لمعهد الأورام، الذي نجم عن الانفجار الإرهابي لسيارة محملة بالمتفجرات على كورنيش النيل أمام المبني الرئيسي للمعهد،لافتًا إلى أن المعهد بدأ بالفعل في استقبال مرضاه بكامل طاقته دون أي خلل.

وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، الموافق 18 أغسطس، إن المعهد استقبل المرضى في كافة التخصصات الطبية سواء في إجراءات الكشف الطبي بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، مشيرًا إلى أن العمل مازال جارياً في بعض المناطق بالمنى ولكن لا تحمل أي تأثير على استقبال المرضى مثل أعمال الإصلاحات بالمبني الإداري، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبني الإداري، مشيرا إلى إنه من المتوقع الانتهاء منهم خلال فترة وجيزة وبما لا يتعارض العمل على إصلاح التلفيات مع عمل المعهد الطبي والعلاجي.

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وأكد الدكتور الخشت، أن العمل بالمعهد لن يتوقف على إصلاح التلفيات الناتجة عن الحادث الإرهابي فقط، بل أنه سيمتد ليشمل عمل العديد من الإصلاحات والتجديدات داخل منشآت المعهد بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية للمرضى، وبما يلائم الأعداد الكبيرة الوافدة على المعهد بصفة يومية، ومراعاة تلافي العيوب والمشاكل القديمة، التي كانت تعرقل العمل داخل المعهد.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها من الجامعة برئاسة الدكتور هاني الهاشمي، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، قد وضعت خطة مقترحة لتطوير وتجديد المعهد بشكل كامل، مضيفًا أن اللجنة تقوم حالياً بإعداد التصميمات المعمارية والانشائية والكهروميكانيكية، من أجل إحداث تجديدات شاملة وفقا لأحدث النظم الهندسية.

ولفت الخشت، إلى أن التوسعات والتجديدات التي يتم العمل بها الأن تستهدف تحسين انسيابية الحركة الأفقية والرأسية والربط بين أنشطة المعهد الطبية، وإضافة أماكن انتظار مناسبة للمرضى ومرافقيهم، وتوسعة وإضافة عيادات الألم والعيادات التلطيفية للأورام، مؤكدًا أن التنفيذ سيتم في أقصى سرعة لخدمة أغراض وأنشطة المعهد الأكاديمية والعلاجية والحيوية والقومية.

كما أوضح الدكتور مجمد عثمان الخشت، أن التقرير الهندسي الذي رفعته اللجنة المشكلة يشير إلى بعض النقاط المهمة وهي: إزالة المنشآت العشوائية داخل قلب المعهد وإعادة تخطيط المنطقة الوسطي بين المباني الرئيسية وإقامة سقف معدني لسرعة الإنجاز لتغطية المنطقة الوسطي المزال منها المباني العشوائية، وعمل صالات انتظار مناسبة وإضافة عيادات الألم، هذا فضلًا عن استحداث مصعد وسلم يصل رأسياً بين مناطق انتظار المرضى المستحدثة بالدور الأرضي وأدوار الأشعة والمعامل والعلاج النووي الكائنة بالأدوار الأعلى بالمبنى الأوسط ما سيساهم في تقليل الحركة من المرضي ومرافقيهم داخل أبنية المعهد لتقليل الازدحام والتكدس الحالي، بالإضافة إلى العمل على استحداث مدخل خاص بالطوارئ، وتحسين مسارات اختلاف المناسيب بالدور الأرضي لتحقيق انسيابية وأمان حركة كراسي المرضى المتحركة.

وأكد الخشت مشددًا على إصلاح وتحديث قاعات التدريس والمحاضرات الرئيسية والمكتبة التي تضررت من الحادث، والقيام باستحداث قاعتي تدريس لحاجة المعهد لهم، وإعادة تأهيل المبني الإداري الأكثر تضررا من الحادث بأدواره الأرضي والأول والثاني، وإصلاح وإعادة تأهيل واجهات التي تضررت من الحادث، بالإضافة إلى الواجهات من جهة شارع قصر العيني والتي تقادمت وتلفت مع الزمن لتكون إضافة بيئية حسنة للمرضى والعاملين بالمعهد.

يذكر أن معهد الأورام بالمنيل قد تعرض لهجوم إرهابي بسيارة مفخخة انفجرت أمام البوابة الرئيسية للمبنى يوم الاحد الموافق 4 أغسطس، أسفر عن مقتل 22 شخصًا بينهم 17 من أسرة واحدة وإصابة 47 أخرين، وقد تضرر المبنى بشكلًا كبير أدى إلى ضرورة إخلاءه من المرضى.