“دنيا” تذبح اختها الصغيرة بالدقهلية.. بابا بيفضلها عليا

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استطاعت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، من فك لغز العثور على جثة طفلة صغيرة ، يبلغ عمرها 5 أعوام، حيث تم العثور على جثة الطفلة الصغيرة مذبوحة، وملقاة بعشة في قرية عزبة عشري التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء سيد سلطان، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الحسيني، وهو مأمور مركز شرطة الستاموني من أهالي عزبة أبو عشري التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، بالعثور على طفلة مذبوحة داخل إحدى العشش القريبة من منزلها بالعزبة.

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وفور ورود البلاغ انتقل لموقع الحادث الرائد أحمد الجندى، رئيس مباحث، وتبين من الفحص أن الطفلة القتيلة تُدعى “جنى عادل محمد أبو شعيشع”، تبلغ من العمر 5 أعوام، ووالدها يعمل فلاح في قرية عزبة عشري.

وكشفت التحريات، أنه قبيل وقوع الحادث، تناولت الطفلة “جنى”، الإفطار مع جدتها، ثم خرجت من منزلها للعب مع الأطفال في الشارع، ولكنها لم تعود ثانياً إلى منزلها بعد ساعة، ظل الأهالي يبحثون عنها حتى وجدوها مذبوحة داخل عشة بالقرية.

وانتقل رئيس نيابة بلقاس المستشار عمرو ضيف، لموقع الحادث من أجل معاينة الجثة، وتبين أن الطفلة ملقاة على ظهرها داخل العشة بكامل ملابسها، و مذبوحة من الرقبة، ولا يوجد بها أي إصابات أخري.

وبعد المعاينة تم نقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفى الدولي في المنصورة، وندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة، من أجل توضيح سبب الوفاة، وتسليمها عقب ذلك لأسرتها من أجل دفن جثمان الطفلة.

وقد كثف فريق البحث الجنائي جهوده من أجل كشف ملابسات تلك الحادثة، وتبين أن الجاني، هي شقية الطفلة التي تدعى “دنيا عادل محمد أبو شعيشع”، والبالغ من العمر 14 عاماً.

وتم إلقاء القبض على الطفلة “دنيا عادل محمد أبو شعيشع” طالبة في الصف الثاني الإعدادي، بمواجهتها اعترفت بأنها قد قامت باستدراج شقيقتها الطفلة “جنى”، وذبحها بسكين من العنق.

وأضافت “دنيا” أن سبب ذبحها لشقيقتها الطفلة “جنى” ذات الـ 5 أعوام، هو أن والدها يفضلها عليها، بالإضافة إلى معاقبته لها بالضرب بحال المزاح مع شقيقتها.

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