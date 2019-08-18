سمم المعازيم.. القبض على صاحب فرح بالشرقية والتحفظ على الطباخ

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يحدث في العديد من الأفراح ذات النهاية السيئة التي تنتهي بمشاجرة بالأيدي بين أهالي العريس والعروس، أو حدوث مشاجرة داخل القاعة المقام بها الفرح، ولكن نهاية فرح سيئة وقعت بالشرقية حينما قام صاحب الفرح بتسمم المعازيم.

تعود أحداث تلك الواقعة حينما تم إصدار قرار من قبل الأجهزة الأمنية بالتحفظ على صاحب فرح في قرية غزالة، وتحديداً تلك القرية التابعة إلى مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، بعد أن تسمم ما يقرب من 35 شخصاً، بالإضافة إلى التحفظ علي طباخ الفرح، وجار التحقيق في تلك الواقعة.

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وعلى الفور،قد أعلنت مديرية الصحة بالشرقية عن قرارها برفع درجة الاستعداد في مستشفيات التالية، “مستشفى جامعة الزقازيق، مستشفى صيدناوي، ومستشفى الأحرار، وكافة المستشفيات التابعة لوحدة طب الأسرة في قرية غزالة”، تحسباً لظهور أي حالات أخرى مشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي.

وقد انتقل فريق من مديرية الصحة، وقد تم التحفظ علي بواقي الأطعمة، وعلى بواقي المشروبات، وكذلك التحفظ على الأطباق الخاصة بالفرح من أجل فحصها، والوقوف على ما إذا كان الطعام المقدم بالفرح هو السبب وراء تلك الإصابة باشتباه التسمم الغذائي من عدمه.

كان عدد من أهالى قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، قد أصيبوا باشتباه تسمم غذائي وتعرضهم إلى القيء، والإسهال بسبب تناول وجبة فرح، ووصل عدد الحالات المصابة بالتسمم الغذائي إلى ما يقرب من 37 حالة معظم تلك الحالات من الأطفال.

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