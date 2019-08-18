بعد حجزها للنطق بالحكم سبتمبر المقبل.. محامو ”أنصار بيت المقدس“يعتصمون بالمحكمة

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قام عدد من المحامين الموكلين من قبل المتعهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ”أنصار بيت المقدس“، بالاعتصام داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، عقب رفع رئيس المحكمة للجلسة وقراره تحديد موعد للنطق بالحكم على المتهمين.

ومن جهته كشف المحامي خالد المصري، وهو أحد المحامين المدافعين عن المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس”، إن نحو 30 محاميًا قد اعتصموا داخل القاعة بسبب تعنت هيئة المحكمة ورفضها مرافعة المحامين عن المتهمين في القضية وحجزها للحكم، هذا على حد قوله.

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يذكر أن هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كانت قد قررت تحديد الجلسة المقبلة بتاريخ 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين عدد من الجرائم وهي ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.