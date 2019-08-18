بالفيديو: ديدان غريبة وأسماك نافقة في شاطئ بالإسكندرية وبيان عاجل لمجلس النواب

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ظهرت أسماك نافقة وديدان على شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، في كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة، ما يهدد رواد الشاطئ بأضرار صحية.

وبدورهم تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطعًا مصورًا يرصد انتشار كثيف لديدان بيضاء كبيرة الحجم على الرمال والمياه التي ظهرت بلون بني داكن، وعلق أحدهم: “حتى البحر بقى فيه حاجات غريبة.. أول مرة في حياتي أشوف دود في البحر.. نداء لمن يهمه الأمر.. أنقذونا”.

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لجنة علمية

وتحركت الجهات المسئولة سريعا، وعاينت لجنة علمية تضم 4 جهات هي “الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وشركة الصرف الصحي معهد علوم البحار، وجهاز شئون البيئة” الشاطئ للوقوف على أسباب ظهور الديدان فيه بشكل مفاجئ.

وجاء ذلك رغم أن شاطئ الدخيلة عادة لا يرتاده عدد كبير من المواطنين وجارى التعاون مع اللجنة لمعرفة أسباب ظهور الديدان، حسبما قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اللواء جمال رشاد.

علوم البحار

وقام معهد علوم الحار بسحب عينات من المياه والرمال والأسماك النافقة حسبما قال الدكتور أحمد النمر، عميد معهد علوم البحار التابع لجامعة الإسكندرية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد أسباب هذه الظاهرة الغريبة الآن، لافتا إلى أن اللجنة العلمية المكونة من أساتذة معهد علوم البحار تواصل عملها لمعرفة نوع الديدان وأسباب ظهورها ونوع الملوثات الموجودة بالشاطئ، مؤكدا أنه سيتم إصدار التقرير النهائي الأربعاء المقبل.

حيوان نافق

و نفى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجود أي مواسير للصرف على البحر، مرجعا انتشار الديدان إلى وجود حيوان نافق أو وجود صرف عشوائي لبعض الكافتيريات المطلة على الشاطئ المشار إليه، مضيفا “قمت بزيارة الشاطئ ونشارك اللجنة العملية عملها لتحديد الأسباب وراء انتشار الديدان بتلك المنطقة”.

بيان عاجل

وتقدم عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة في الإسكندرية، النائب مصطفى الطلخاوي، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن ظهور وانتشار الديدان بشاطئ الدخيلة العام.

وأرجع عضو مجلس النواب انتشار الديدان نتيجة لتوجيه الصرف الصحي بمنطقة المكس والدخيلة في مياه البحر فضلًا عن قيام المراكب والسفن التجارية بإلقاء مخلفاتها.