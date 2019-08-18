الأرصارد: طقس الإثنين مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا، تضمن توقعات خبراء الأرصاد لطقس غدًا الإثنين، إذ ذكروا أنه من المتوع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف الخبراء في البيان الصادر اليوم الأحد، الموافق 187 أغسطس، أنه بالنسبة للرؤية فإنه تتأثر صباحًا بسبب تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد.

واشار الخبراء إلى أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وفيما يخص بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، الموافق 19 أغسطس، أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجويةأنه على النحو التالي:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 .

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.