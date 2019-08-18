مصر للطيران: تسيير 18 رحلة من جدة والمدينة المنورة لنقل ٤٢٠٠ حاج للقاهرة غدًا

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ما تزال شركة مصر للطيران تواصل جهودها في تسيير رحلاتها الجوية، لعودة الحجاج المصريين من بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج إلى أرض الوطن، حيث نقلت الشركة 15 ألف حاج حتي الآن، وذلك منذ بداية الجسر الجوي المخصص لعودة الحجاج.

وصرح مصدر بالشركة أنه من المقرر أن يتم غدًا الإثنين ، الموافق 19 أغسطس،تسيير ١٨ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة ، لنقل ٤٢٠٠ حاج بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ٢٨٨٥ حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي ، و٧ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٣١٥حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة وبورسعيد، ووزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

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