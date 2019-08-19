بالفيديو.. “التموين” تعلن 12 معيار لاستبعاد المواطن من الدعم تعرف عليها

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أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها الأن نحو 12 معيار يتم على أساسها استبعاد وخروج المواطنين من منظومة دعم بطاقات التموين، من بينها ملكية سيارة حديثة ، والبطاقة الضريبية .

وخلال لقاءه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، اليوم الأحد، الموافق 18 أغسطس، أوضح عشماوي أن المواطن الذى يستهلاك 1000 كيلو وات كهرباء شهريا ، سيخرج من منظومة الدعم ، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يحصل على 50 جنيه سلع تموينية وكذلك 75 جنيه دعم خبز شهريا، والدولة تدعم التموين 74 مليار جنيه، ولم يتم المساس بدعم الخبز حتى الآن، مضيفا أن هناك نصف مليون متظلم على التنقية من البطاقات ومازال البت فيها جاريا .

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كما لفت مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ، إلى أن غدًا الإثنين، سوف يشهد وضح جحر الأساس لأول منطقة لوجيستية فى الصعيد بمحافظة قنا على مساحة 100 فدان بتكلفة 15 مليار جنيه، مشيرا الى أن الوزارة لديها 18 مشروع فى 11 محافظة بتكلفة 50 مليار جنيه، ويوجد بالدولة 28 سوق جملة، منها 8 أسواق جملة منظمة والباقى غير منظم .