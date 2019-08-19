بالصور.. هدم مسجد “أبو الإخلاص” ونقل الضريح إلى جوار “المرسي أبو العباس” وسط إجراءات أمنية مشددة

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قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم الاثنين، الموافق 19 أغسطس، بتنفيذ القرار الخاص بشأن هدم مسجد سيّدي أبوالإخلاص الزرقاني، بمنطقة كرموز، بسبب إعاقته تنفيذ مشروع محور المحمودية.

هذا وصرح مصدر مسؤول بالمحافظة أنه تم نقل ضريح وجثمان العارف بالله “الزرقاني وشقيقته” بشكل مؤقت لميدان المساجد بجوار مسجد أبوالعباس المرسي بمنطقة بحري، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وأضاف المصدر أنه من المقرر بناء مسجد جديد للضريح بنفس المنطقة وإعادة نقل الضريح إليه مرة أخرى، وذلك ضمن 14 مسجدًا جديدا بطراز مميز بطول محور مشروع المحمودية الجديد.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر توجيهاته أمس الأول، بضرورة إنهاء كافة المعوقات التي تواجه استكمال مشروع محور المحمودية، والتي منها أيضا سوق الحضرة.

ويعتبر محور المحمودية أحد أهم المشروعات القومية حيث يتضمن إنشاء محور مروري وتنموي متكامل بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وهو بمثابة حلا جذريا لأزمة المرور وزحف العشوائيات في عروس البحر الأبيض المتوسط.

ويبلغ طول محور المحمودية نحو 21.6 كيلومتر، ويضم من 6 إلى 8 حارات في كل اتجاه، لخدمة 4 أحياء هي “المنتزه أول، شرق، وسط، غرب”، فضلًا عن إنشاء 4 كبارٍ علوية.

ومن جهته صرح الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، إن المشيخة ترحب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل ضريح الشيخ أبوالإخلاص الزرقاني، مضيفاً أن مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية والصوفيين بشكل عام لن يعترضوا على قرار يفيد المصلحة العليا للوطن.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الضريح المذكور هو الشيخ برهان الدين أبوالإخلاص الزرقاني، مؤسس الطريقة الإخلاصية الصوفية العليا بمحافظة الإسكندرية.

وقد لقب الشيخ برهان الدين الزرقاني بألقاب عديدة منها “أبوالإخلاص، برهان الدين، أبواليسر، المحمدي، الأستاذ، إمام المحققين، صاحب المقام العالي، نبراس الموحدين، سلطان الذاكرين، أبوالكرامات”.

عاش ومات بالإسكندرية وله عدد من المؤلفات منها “ختم ديوان أهل الذكر، أسرار المحبين وأنوار العاشقين، المنوال الربانى، المنهاج النورانى، سفينة النجا لمن ابتغى إلى الله الوسيلة والنجا، سلطان الذاكرين، نصر من الله وفتح قريب، والنجدة”.