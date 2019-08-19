“الأرصاد”: نشهد حالة طقس جيدة وممتعة حتى نهاية الأسبوع الجاري

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أوضح الدكتور محمد شاهين؛ مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس حالة جيدة وممتعة للغاية على مستوى محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف “شاهين” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “مصر الأولى” صباح اليوم، الإثنين، أن درجات الحرارة ستكون حول معدلها الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام، وتكون نسب الرطوبة منخفضة نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

وتابع، أن هناك تكون للسحب المنخفضة والمتوسطة في سماء البلاد بما يشبه الطقس الخريفي، وبالتالي سنشعر بالاستقرار في حالة الجو، موضحًا أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بمعدلة درجة إلى درجتين تقريبًا.