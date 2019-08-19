Advertisements

يواجه العديد من المشتركين بقطاع الكهرباء المصري من مشاكل في فواتير استهلاك الكهرباء، وكذلك هناك العديد من الأخطاء في القراءات الخاطئة للاستهلاك الكهربائي، لهذا فقد قامت وزارة الكهرباء بالعمل على تطبيق العديد من الآليات المختلفة من أجل تحسين طرق التواصل مع المشتركين من أجل تلقي الشكاوى المختلفة، والإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالكهرباء والفواتير والقراءات الخاطئة للعدادات الكهربائية.

طريقة حل مشاكل فواتير الكهرباء والقراءات الخاطئة

من خلال التواصل مع خدمة الخط الساخن على الرقم التالي “121”، والذي تم تفعيله خلال أغسطس لعام 2016، حيث تلقى هذا الخط الساخن أكثر من 6.20 مليون مكالمة، وتم الانتهاء من تلك الشكاوى، وتم حلها بنسبة تصل إلى 99.98% خلال 27 شهر منذ شهر أغسطس لعام 2016، وحتى شهر ديسمبر لعام 2018. التواصل عبر الأرقام التالية من أجل حل المشكلات النوعية مثل، البلاغات الفنية على الرقم التالي “2835989”، أو الشكاوى التجارية على الرقم التالي “160509”، أما فيما يخص الإبلاغ عن قراءات العداد الكهربائي الخاطئة على الرقم التالي “146197”، والإبلاغ عن السرقات على الرقم التالي “11697”، أو الإبلاغ عن أعمدة إنارة على الرقم التالي “60841”، أو الاستعلام عن متأخرات على الرقم التالي “7021”، أو حساب فاتورة على الرقم التالي “359”، أو الاستفسارات على الرقم التالي “527935”. خدمة الاتصال على الخط الساخن “121”، تعمل على مدار الـ 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع بكافة الشركات الخاصة بتوزيع الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية. يمكن استخدام تطبيقات الهاتف المحمول من أجل التعامل مع كافة ما يتصل بـ فواتير الكهرباء، سواء من شكاوى أو من تسجيل قراءة العداد الكهربائي، مثل تطبيق “احسب فاتورتك”، أو “شكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية”.

خطوات تقديم شكاوى عبر تطبيقات الهاتف المحمول

عند إرسال شكوى من فواتير الكهرباء من خلال تطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول، على المشترك أن يتبع المشترك الخطوات الآتية:

Advertisements

يتم تحميل التطبيق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول من خلال الدخول عبر “Google Play Store أو App Store”، تحميل تطبيق يسمى “شكاوى فواتير الكهرباء”. يتم اختيار الشركة الخاصة بتوزيع المختصة المسجلة بفاتورة الكهرباء، حتى يتسنى الرد على تلك الشكوى في أسرع وقت ممكن. إدخال رقم الهاتف المحمول، الذى سوف يتم التواصل من خلاله مع المواطن مقدم الشكوى. يقوم المواطن بتصوير فاتورة استهلاك الكهرباء، التي يشتكي منها من خلال كاميرا الهاتف الموبايل. ثم الضغط على زر “حمل الفاتورة من هنا” من أجل تحميلها على التطبيق الإلكتروني. سوف تظهر للمواطن بعد هذا رسالة، بأنه تم استلام الشكوى الخاصة به، وجاري العمل على حلها. يتم تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء أيضاً من خلال رسائل “SMS”، إلى الرقم التالي “91121”.

أقرا المزيد “الكهرباء” توضح الطريقة الصحيحة لشحن العدادات مسبقة الدفع