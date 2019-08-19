التضامن تعلن عن توفير 3 مليون فرصة عمل بمبادرة حياة كريمة

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صرح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للأشغال العامة المستشار محمد هاشم، إن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال “برنامج سكن كريم”، والذي تم إدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة، أدى إلى توفير حتى الوقت الراهن أكثر من مليون ونصف فرصة عمل مباشرة يومياً في مجال بناء القرى التي يتم تنفيذها ضمن برنامج سكن كريم.

وأوضح المستشار محمد هاشم، أن “مبادرة حياة كريمة” سوف تعمل على توفر ما يقرب من 3 مليون فرصة عمل يومياً خلال العام الراهن 2019، بكافة الأعمال التي يتضمنها المشروع، وأوضح أن نسبة 30% من ميزانية المبادرة سوف يتم تخصيصها لتلك العمالة داخل القرى المستهدفة، حيث تعمل المبادرة على تشغيل الشباب بمشروعات كثيفة العمالة بما يضخ سيولة بالقرى الأكثر فقراً.

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وأكد المستشار هاشم أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية تحت مسمى “حياة كريمة”، تم تحديد القرى الأكثر فقراً بمصر، تبعاً للبيانات الصادرة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتبعاً للبيانات الصادرة من خلال التعداد وبحوث الدخل والإنفاق، التي تم أعدها من قبل الجهاز والرجوع لخريطة الفقر بترتيب المحافظات المصرية.

وأكد أنه قد تم اختيار القرى التي تتراوح نسب الفقر بها ما بين نسبة 70 % كحد أدنى، وحتى تصل إلى نسبة 92% ببعض القرى، لفت أن خلال المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة والتي تضم جزء منها سكن كريم سوف تكون بمثابة مرحلة ثانية، والعمل على استكمال المرحلة الأولى، حيث سوف تشمل المبادرة ما يقرب من 277 قرية الأكثر فقرا بـ 16 محافظة مصرية، وقد تم اختيار ما يقرب من 100 قرية كمرحلة تجريبية، وسوف يتم العمل فعليا بما يقرب من 87 قرية، في حوالي 11 محافظة من بينهم 7 محافظات بالوجه القبلي، وهي كالتالي:

محافظة المنيا.

محافظة أسيوط.

محافظة سوهاج.

محافظة قنا.

محافظة الأقصر.

محافظة أسوان.

محافظة الوادي الجديد.

وأوضح أن هناك عدد من محافظات الوجه البحري بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى مليار و140 مليون جنيهاً مصرياً، وهي كالتالي:

مرسى مطروح.

محافظة البحيرة.

محافظة الدقهلية.

محافظة القليوبية.

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