اجتماع بمحافظة المنوفية لمناقشة الموقف التنفيذي لطلاء واجهات المنازل

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انعقد بديوان عام محافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، الموافق 19 أغسطس، اجتماعًا برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لطلاء واجهات المنازل، حضر الاجتماع المستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكيل مديرية الإسكان وعدد من مديري الادارات المختلفة بالديوان العام.

خلال الاجتماع تمت مناقشة الموقف التنفيذي لتشطيب وطلاء الوجهات الخارجية للمنازل والمباني القائمة والجاري تنفيذها، أصدر اللواء علاء رشاد توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بعمل حصر للمنازل المطلة على الشوارع الرئيسية والمؤثرة، والأكثر حيوية بكل مركز ومدينة كمرحلة أولى، ومحاولة إيجاد أفضل الحلول المقترحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، دون إلحاق أي ضرر أوالتسبب في معاناه للمواطنين.

كذلك شدد السكرتير العام على ضرورة التنسيق التام والتعاون بين رؤساء المراكز والمدن، ومديرية الإسكان وأصحاب المنازل، مع ضرورة الالتزام بالمواد الخام والمواصفات والمقايسات المتفق عليها، للحصول على المظهر الجمالي.

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على أن يراعى الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، لافتاً إلي ضرورة الحفاظ على المظهر البيئي واستعادة المظهر الحضاري للمحافظة.