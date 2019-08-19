مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35.. “الأرصاد” تعلن طقس الثلاثاء

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، عبر موقعها الرسمي، حالة طقس الثلاثاء الموافق الـ 20 من أغسطس لعام 2019.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة أحمد عبد العال، في بيانٍ صدر عنها اليةم الاثنين، أن الطقس، غدًا الثلاثاء، سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنَّ الطقس سيكون مائلًا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حارًا على شمال الصعيد، وسيكون شديدَ الحرارةِ على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفًا ليلاً.

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وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، أن الرؤية ستقل في المناطق الساحلية والطريق السريعة بسبب الشبورة المائية التي ستتكون صباحًا على مناطق من شمال البلاد، مؤكدة ظهور سُّحب منخفضة على بعض السواحل الشمالية، وأن الرياح سيكون أغلبها شمالية غربية، معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فعن حالة البحر المتوسط، فأوضح الخبراء هيئة الأرصاد، أنها ستكون من خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، كما أنَّ الرياح ستكون سطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر، فأكد الخبراء أنها ستكون معتدلة، وأن ارتفاع الموج فيه سيترواح ما بين متر ونصف إلى مترين، وأنَّ الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع “مصر 365” بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، غدا الثلاثاء الـ 20 من أغسطس الجاري، وهي كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 26 31

بورسعيد 23 31

الإسماعيلية 22 35

السويس 25 35

العريش 22 31

رفح 22 31

دمياط 24 31

بلطيم 25 31

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

مطروح 24 30

السلوم 22 31

سيوة 24 35

الزقازيق 25 36

رأس سدر 25 36

نخل 19 34

نويبع 29 35

طابا 26 33

كاترين 17 32

الطور 27 36

مرسى علم 29 37

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، وهي:

حالة الطقس يوم الأربعاء 21 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29

حالة طقس يوم الخميس 21 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29