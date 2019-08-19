تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

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بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، والعودة للعمل والمصالح الحكومية والخاصة، وفي ظل تطلع عدد كبير من الموظفين والعاملين في الدولة والقطاع الخاص، للنتيجة لمتابعة أجندات التقويم بحثًا عن العطلات الرسمية التي تعلن عنها الدولة، نرصد فيما يلي الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام بعد عيد الأضحى، كالتالي:

إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية والموافق يوم السبت 31 أغسطس.

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يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر 1973.

يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.