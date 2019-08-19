بدء تسجيل رغبات القبول في كليات جامعة الأزهر

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بدأت بوابة الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، في تلقي تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، حسبما أعلن الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق.

وسيستمر تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم حتى الثانية من ظهر الأحد المقبل.

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وعن طريق رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، يمكن للطلاب التسجيل من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، أو أي مكتب تنسيق خاص المجلس الأعلى للجامعات.

وقال مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إن جامعة الأزهر بها ثلاث مكاتب للتنسيق متاحة لجميع الطلاب لتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات، بفروع الجامعة بمدينة نصر والوجه البحري بطنطا بالإضافة إلى الوجه القبلي بأسيوط.