الأرصاد: طقس اليوم جميل وممتع.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،إن البلاد تعيش أجواء طقس معتدل منذ الأمس الإثنين وتستمر اليوم الثلاثاء أيضًا،ووصف شاهين الجو بـ”الممتع والجميل”، لافتًا إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تصل إلى 34 درجة، والصعيد 37 درجة.

وأضاف شاهينفي تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس، أن درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين تسير حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن الانخفاض نتيجة وجود رياح قادمة من البحر المتوسط.

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وخلال تصريحاته عن أحوال الطقس ، توقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ترتفع نسب الرطوبة حيث قال: “نحن مازلنا في شهر أغسطس والذي يتميز بارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، خاصة السواحل الشمالية والقاهرة ومدن القناة”.

وتابع شاهين: “نسب الرطوبة تصل على القاهرة إلى 75% وعلى السواحل الشمالية إلى 90% بينما تنخفض في مناطق جنوب البلاد لتسجل 60%، لافتًا إلى أن نشاط الرياح يظهر في فترات الليل، ما يعمل على تقليل الإحساس بالحرارة.

ونوه الدكتور محمود شاهين إلى أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية، والتي تظهر بنسب مختلفة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجة البحري.​

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت صباح اليوم نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي عن أحوال الطقس، وجاء فيها أنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف الخبراء عبر نشرة أخبار الطقس، أنه تقل الرؤية مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد،كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما فيما يخص حالة البحرين، ذكر الخبراء في نشرة أخبار الطقس، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ويرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وعدد من عواصم الدول العربية والأجنبية، حسبما وردت في نشرة أحبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

السلوم 22 31

سيوة 24 35

بورسعيد 23 31

دمياط 24 31

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 22 35

السويس 25 35

العريش 22 31

رفح 22 31

رأس سدر 25 36

نخل 19 34

نويبع 29 35

طابا 26 33

كاترين 17 32

الطور 27 36

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 36

بنى سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 38

قنا 25 39

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 29 40

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 38

حلايب 29 34

رأس حدربة 27 33

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس على عدد من المدن والعواصم العربية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 43

المدينة 28 43

الرياض 26 44

المنامة 33 39

أبوظبى 31 44

الدوحة 30 38

الكويت 30 47

دمشق 14 35

بيروت 25 30

عمان 17 31

القدس 19 28

غزة 23 30

بغداد 28 46

مسقط 27 31

صنعاء 14 29

الخرطوم 26 35

طرابلس 24 32

تونس 24 35

الجزائر 23 29

الرباط 16 26

نواكشوط 24 28

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 28

اسطنبول 21 28

إسلام آباد 23 34

نيودلهى 27 34

جاكرتا 22 33

بكين 19 27

كوالالمبور 25 34

طوكيو 24 31

أثينا 19 33

روما 19 33

باريس 11 23

مدريد 20 32

برلين 13 24

لندن 12 21

مونتريال 17 29

موسكو 18 27

نيويورك 24 32

واشنطن 23 35