تعرف على أرقام وعناوين 19 محطة لتحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي

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قامت شركة “غازتك” المختصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من العمل بالبنزين عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، بنشر بعض عناوين، وأرقام التليفون الخاصة بالمحطات التابعة لها التي تعمل على تحويل وصيانة السيارات من أجل العمل بالغاز الطبيعي بدلاً من العمل بالبنزين، حيث توجد ما يقرب من 19 محطة غاز طبيعي بنطاق محافظة القاهرة فقط.

كما صرحت شركة “غازتك” انها تسعي من أجل العمل على زيادة أعداد تلك المحطات من أجل أن تغطي مساحات أكبر واستيعاب أعداد أكبر من السيارات، التي يرغب مالكيها بتحويلها عملها بالنظام المزدوج “بنزين/ غاز طبيعي”.

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وقد أعلن رئيس شركة “غازتك” لتحويل السيارات للعمل بالغاز المهندس عبدالفتاح فرحات، أن أعداد السيارات، التي تم تحويلها للعمل بنظام الغاز الطبيعي بمصر، سجل ما يقرب من 267 ألف سيارة حتى نهاية شهر يونيو السابق لعام 2019، وأن معدلات التحويل لعمل السيارات بالغاز الطبيعي قد شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة السابقة، خصوصاً في أعقاب القرارات الصادرة من الحكومة المصرية بشأن تحريك أسعار الوقود بسبب الوفر الكبير الذي يحققه استخدام الغاز الطبيعي للعميل عن استهلاك البنزين، والذي يتمثل فارق السعر كبير بين سعر البنزين، وبين سعر الغاز الطبيعي.

ويأتي تلك الخطوات ضمن خطة الحكومة المصرية من أجل تقليل استهلاك الوقود، والتوجه لاستخدام الغاز الطبيعي، من أجل تقليل التكلفة على المواطنين وكذلك العمل على تحقيق فائض بالمواد البترولية.

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