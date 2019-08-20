قبل تطويره.. إليكم أهم المعلومات عن ميدان التحرير

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كلّف رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة البدء في عملية تطوير ميدان التحرير، ضمن الجهود المصرية الراهنة الخاصة بتطوير محافظة القاهرة التاريخية، التي تتم خلال الوقت الراهن.

خلال فعاليات الاجتماع الذي تم عقده يوم الأحد السابق تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والاستشاري المكلف بأعمال تطوير ميدان التحرير المهندس شهاب مظهر، فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، “إن ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين بمصر والعالم، والحكومة المصرية مهتمة بإظهاره في أبهى صوره، ليكون مزاراً ضمن المزارات الأثرية، والمعالم السياحية بالمنطقة”.

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وقد كلف رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي الحكومة من أجل البدء في عملية تطوير ميدان التحرير، الذي يعد من أشهر الميدان بالدولة المصرية، وفي دول العالم.

أهم المعلومات عن ميدان التحرير

تبعاً للمخطط الحكومي فإنه سوف يتم تحويل ميدان التحرير لمزار سياحي، وسوف يتم تزيينه بمسلة طولها يقرب من 19 متراً.

على مدار أكثر من 150 عاماً شهد ميدن التحرير العديد من التغييرات الكبرى.

تم إنشاء ميدان التحرير خلال عام 1865 على طراز ميدان “شارل ديجول” بالدولة الفرنسية.

تم تصميم ميدان التحرير ليصبح نقطة تتلاقي فيها شوارع محافظة القاهرة.

سمى ميدان التحرير سابقاً “بميدان الإسماعيلية” نسبة إلى الخديوي إسماعيل، الذي أمر بإنشائه، وكلف بتصميمه المعماري الفرنسي “هوسمان”.

تغييرات ملامح ميدان التحرير على مر الأعوام، وأرتبط الميدان بالعديد من الحركات الشعبية، والثورات المصرية، فخلال عام 1881 خرج منه “أحمد عرابي” أثناء الثورة العرابية على رأس فرقة عسكرية، متوجهاً لقصر عابدين، وقال خطبته الشهيرة، كما شهد الميدان ثورة 1919 التي تجمع فيها آلاف المواطنين المصريين في ميدان التحرير ليجبروا الحملة البريطانية على إعادة سعد زغلول بعد نفيه إلى مالطا.

خلال عام 1952 تغيير اسم ميدان التحرير بعد الثورة من الإسماعيلية إلى اسم “ميدان التحرير”.

شهد ميدان التحرير خلال عام 1977 مظاهرات حاشدة بسبب غلاء أسعار السلع الأساسية،

كما شهد ميدان التحرير خلال 25 من شهر يناير لعام 2011، تجمع الثوار المصريين على مدار 17 يوماً وتم اسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

شهد ميدان التحرير خلال يوم 30 من شهر يونيو لعام 2013 توافد الملايين من المصريين ليسقطوا حكم الإخوان.

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