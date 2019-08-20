دراسة: 44% من نسب الطلاق بمصر بسبب إفشاء الأسرار

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أعلنت مدير وحدة المرأة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية هبة عبدالعزيز، إن نسب الطلاق في مصر ارتفعت بشكل كبير، وأكدت أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطلاق بمصر هو إفشاء الأسرار الزوجية، وأوضحت أن نسبة سجلت ما يقرب من 44.5%، من نسب الطلاق بسبب إفشاء الإسرار الزوجية، والتي تعد نسبة عالية.

وتابعت هبة عبدالعزيز، خلال لقاء إعلامي لها مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامج “مساء DMC”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “DMC”، أن زيادة نسب الطلاق في جمهورية مصر العربية، بسبب البخل، أو بسبب عدم الإنجاب، أو بسبب تدخل الأهل في حياة الزوجين، أو بسبب إفشاء الأسرار الزوجية.

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وقد نوهت هبة عبدالعزيز إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، قد أدت إلى وجود فجوة كبيرة بين الزوجين، إلى جانب أن تلك المواقع الإلكترونية أدت أيضاً إلى وجود علاقات دون معايير معينة ومحددة، وهي التي تسببت في ارتفاع نسب الطلاق خلال الوقت الراهن بمصر.

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