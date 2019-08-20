البترول: بدء إنتاج حقل ريفين للغاز الطبيعي بمعدل انتاج 350 مليون قدم مكعب يوميًا

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صرحت مصادر مطلعة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن اليوم يشهد بدء تجربة تشغيل الشعلة المتواجدة بمحطة المعالجة الأرضية الخاصة بحقل ريفين تمهيدا لبدء التجارب النهائية للتشغيل وبدء الإنتاج .

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس، أنه من المخطط يبدأ إنتاج حقل ريفين بمشروع شمال الإسكندرية مع نهاية شهر سبتمبر المقبل، علمًا بأن معدل الإنتاج المبدئي يبلغ 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأشارت المصادر البترولية، إلى أنه من المتوقع أن يفوق حجم إنتاج حقل ريفين حجم الـ4 حقول الأخري وهي “ليبرا- تورس- جيزة – فيوم” بمشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية.

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جدير بالذكر، أن مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ييستهدف في الأصل تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من 5 حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعطى إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع فى 10 مايو 2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعب يومياً وجارى العمل للوصول إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً .