التموين تعتزم تطبيق مرحلة خامسة لحذف غير مستحقي الدعم

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أعلن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية عمرو مدكور، إن الدولة المصرية تعتزم على تطبيق مرحلة 5 من محددات الاستبعاد من الدعم السلعي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الـ 4 المقرر إنتهاؤها خلال يوم 25 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قامت خلال الفترة السابقة، بإدراج 4 مراحل من أجل تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للحصول على دعم التموين “الدعم السلعي فقط”، وقد أسفر الـ 3 مراحل الأولى لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم عن حذف ما يقرب من 500 ألف مواطن فقط من قاعدة بيانات المواطنين المدرجين من أجل الحصول على الدعم السلعي.

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وقد أكد عمرو مدكور، خلال تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، أن لجنة العدالة الاجتماعية تعكف خلال الوقت الراهن، من أجل تحديد شروط الاستبعاد من الدعم التمويني خلال المرحلة القادمة، وهي المرحلة الخامسة من حذف الغي.

ومن المتعين أن تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نتيجة تظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة للمحذوفين من بطاقات التموين بعد تطبيق محددات الاستبعاد من الحصول على الدعم السلعي لهم، مع بداية شهر سبتمبر المقبل لعام 2019، خصوصاً من الأفراد الذين قد دخولهم بالمحددات الخاصة بالعدالة الاجتماعية عن طريق الخطأ.

وتوقع عمور مدكور أن تصل عدد بطاقات التموين التى سوف يتم العمل على تنقية منظومة الدعم السلعي منها خلال المرحلة الخامسة إلى ما يتراوح بين 300 إلى 400 ألف بطاقة تموين.

تسجل قيمة الدعم السلعي، ودعم والخبز بموازنة العامة للدولة المصرية خلال المالي الجاري 2019/ 2020 ما يقرب من 89 مليار جنيهاً مصرياً، في مقابل قيمة 86 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي الماضي 2018/ 2019.

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