مكرم: الرقابة الإدارية ألقت القبض على أمين الأعلى للإعلام بتهمة رشوة

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أعلن الكاتب الصحفي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إن ضباط من قبل هيئة الرقابة الإدارية قد قاموا بإلقاء القبض على الأمين العام للمجلس أحمد سليم، حيث تم توجيه اتهام له في قضية رشوة.

وأضاف مكرم محمد أحمد، خلال تصريحات صحفية له منذ قليل، اليوم الثلاثاء، “الحقيقة كان فيه شبهات عليه من فترة، وعارف بالموضوع من شهرين، وكلموني الناس بالرقابة، قالولي ممكن نأخذ إجراءاتنا ضد الأمين العام للمجلس، ووافقت فوراً”.​

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