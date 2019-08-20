بعد القبض على أمين عام الأعلى للإعلام.. مكرم: نبحث عن بديل منذ شهر

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أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد خلال تصريح صحفي له اليوم، أن يبحث عن بديل لمنصب أمين عام جديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ شهر، جاءت تلك التصريحات، بعد أن قامت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام الحالي.

وقد أعلن المجلس الأعلى للإعلام، عن تعيين أحمد سليم أميناً عاماً للمجلس خلال مايو لعام 2017، وقد وشغل أحمد سليم مناصب رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، وكما شغل منصب رئيس نادي الإعلاميين، وشغل أيضاً منصب وكيل وزارة الإعلام للتخطيط والمتابعة، وشغل منصب رئيس جهاز الصحافة والمطبوعات الأجنبية.

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وقد ألقت “هيئة الرقابة الإدارية”، صباح اليوم الثلاثاء ، القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم، بواقعة رشوة تتعلق بمنصبه. وقد أعلنت بعض من المصادر داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن ضباط من قبل الرقابة الإدارية قد قاموا بإلقاء القبض على أحمد سليم، بناء على تحريات قامت الهيئة على مباشرتها حيال واقعة رشوة منسوبة إليه.

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