احتجاجاً على سحب رخصته.. سائق تاكسي يشغل النيران في نفسه بكفر الدوار

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قام سائق “تاكسي” في مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة بإشعال النيران بنفسه أثناء تواجده على مدخل المدينة، وقد تم نقل السائق إلى “المستشفي العام”، من أجل تلقي العلاج اللازم.

تعود أحدث الواقعة حينما تلقي مدير أمن البحيرة اللواء مجدي القمري، إخطاراً من قبل مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول المواطن المدعو “س.م.أ”، يعمل سائق تاكسي، وهو مصاباً بحروق متفرقة بجسده، بعد أن قام بإشعال النيران بنفسه، وتبين أن الحريق بجسده تصل نسبة إلى 40%.

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وتيبن أن سائق التاكسي أثناء تواجدة على أحد مداخل مدينة كفر الدوار قد تم سحب رخصة القيادة الخاصة به، واعتراضاً منه على سحب رخصته، فقد أقدم على سكب “الوقود” على جسده، وأشتعل النيران بنفسه، وقد سجلت نسبة الحروق بجسده 40%، تم نقل السائق المصاب إلى “مستشفى كفر الدوار العام”، وتم انتداب فريق من النيابة العامة من أجل معاينة الحادث بعد أن تم تحرير موقع بالواقعة وتتوالي تحقيقات النيابة في الحادث.

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