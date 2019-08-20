الداخلية تعلن عن مقتل 11 إرهابي خلال مواجهات مع قوات الأمن بالعريش

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صرحت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء، عن مقتل 11 إرهابياً خلال مواجهات بين قوات الأمن المصرية التي وقعت في مدينة العريش.

وقد أوضحت وزارة الداخلية المصرية، خلال البيان الصادر عنها، أنه بعد أن توفرت المعلومات اللازمة لوزارة الداخلية المصرية بالتحديد لقطاع الأمن الوطني تفيد تلك المعلومات باتخاذ عدد من العناصر الإرهابية من إحد المزارع الكائنة بمنطقة العبور في دائرة قسم شرطة أول العريش، وكراً لها، ومُرتكزا للانطلاق من أجل تنفيذ عملياتها العدائية.

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وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه قد جرى التعامل مع تلك المعلومات بشكل فوري، وكما تم مُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه في حال استشعار تلك العناصر اقتراب القوات الأمنية، وبادروا بإطلاق النار بشكل كثيف تجاههم، مما دفع القوات الأمنية المصرية إلى التعامل معهم.

وأوضحت الداخلية المصرية إلى أن تلك المواجهات قد أسفرت عن مصرع 11 عنصراً إرهابياً، وقد عثر بحوزتهم على التالي:

5 بندقية “FN”.

و2 بندقية آلية.

طبنجة.

عبوتين متفجرتين.

حزام ناسف.

وقد تم اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالة الواقعة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا خلال الوقت الراهن التحقيق في تلك الواقعة.

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