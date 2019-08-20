الجمارك تعلن عن ضبط كيلو وربع مشغولات ذهبية بحقائب راكب قادم من إيطاليا

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نجحت اليوم الثلاثاء جمارك مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية حوالي كيلو وربع من الذهب، قد حاول راكب مصري الجنسية من إخفائها حول جسده، وبجيوب سحرية في الحقائب الخاصة به، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقد حاول الراكب المصري الجنسية أن يمر وسط الحشود من أجل العبور بدون خضوعه إلى إجراءات التفتيش، أثناء إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول الركاب عبر طائرة “إير إيطاليا”، التي تحمل رقم 801 القادمة من مالبينسا الإيطالية، استوقف الراكب مأمور اللجنة الجمركية النوبى شحتو”، كما تم عرض الأمر علي مدير الحركة صابر عبدالحميد الذي قرر تمرير الأمتعته الشخصية الخاصة بالراكب عبر جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، وتم عرض الأمر مدير الإدارة على عبدالعظيم حمادة، الذي قرر على الفور بتشكيل لجنة جمركية من أجل تفتيش أمتعة الراكب ضمت التالي: “محمد عمر مأمور تفتيش”، وقد تبين وجود ما يقرب من كيلو و250 جرام من المشغولات الذهبية مخفاه داخل الملابس الخاصة بالراكب المصري الجنسية بأمتعة الشخصية.

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وقد قرر جمال عبدالفتاح مدير عام الجمارك في مبنى الركاب بمطار القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر الضبط الجمركي، تنفيذاً للتعليمات الصادرة من قبل رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم.​

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