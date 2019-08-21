أخبار مصر

السكة الحديد تعلن تفاصيل حادث قطار خط المناشي

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إليكم.. التفاصيل كاملة لحادث قطار خط المناشي
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اعتذارها للجماهير المصرية وإلى ركابها عن تأخر بعض قطارات على خط المناشي/ القاهرة.

وقد أعلنت هيئة سكك حديد مصر، خلال البيان، الصادر عنها اليوم الأربعاء، أن تأخير بعض قطارت خط المناشي “إيتاي البارود/القاهرة”.

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وأضافت هيئة سكك حديد مصر خلال البيان الصادر عنها، أنه في تمام الساعه 22: 55 دقيقة، وأثناء سفر شحنه “ترباين 2007/ 5622” من محطة الاتحاد على خط “القاهرة/ المناشي”، قد خرجت 4 صهريجات عن القضبان من مشغولية خط الطوالى في حوش محطة الاتحاد، وقد تم رفع الحادث، والعمل على وتشغيل الخط القطارات بشكل جزئي على جانبي محطة الاتحاد من موقع حادث القطار ، ولا توجد أي إصابات ولا أنياء عن وقوع أي وفيات عن الحادث.

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