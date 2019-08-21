“الأرصاد” تٌحذر من طقس الأسبوع المقبل وتعلن طقس اليوم حار رطب والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأسبوع المقبل، إذ ذكر أنه سوف يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل 38 و39 درجة على مناطق بالجمهورية.

وأضاف شاهين في تصريحات صحفية ، اليوم الأربعاء: “بنحذر من طقس الأسبوع المقبل، سنشهد أسبوعًا ساخنًا يتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة إلى 85% خاصة على المناطق الشمالية الشرقية وامتدادها حتى القاهرة، ووجود شبورة كثيفة في الصباح تعيق الرؤية”.​

وكانت البلاد تعيش خلال اليومين الماضيين طقس معتدل نوعًا ما ، وشهدت مناطق مثل حلايب وشلاتين سقوط أمطار خفيفية، هذا فضلًا عن تعذر الرؤية صباحًا بسبب تكون الشبورة المائية صباحًا.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت صباح اليوم نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي عن أحوال الطقس، وجاء فيها أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء، الموافق 21 أغسطس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف الخبراء عبر نشرة أخبار الطقس، أنه تقل الرؤية مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد،، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما فيما يخص حالة البحرين، ذكر الخبراء في نشرة أخبار الطقس، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ويرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 21 أغسطس، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وعدد من عواصم الدول العربية والأجنبية، حسبما وردت في نشرة أحبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، الموافق 21 أغسطس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 22 36

السويس 25 36

العريش 22 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 17 35

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 18 32

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 36

المنيا 22 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

أبوسمبل 31 41

الوادى الجديد 24 40

شلاتين 28 37

ابو رماد 27 37

حلايب 29 35

رأس حدربة 27 34

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، الموافق 21 أغسطس على عدد من المدن والعواصم العربية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 26 43

الرياض 26 43

المنامة 33 39

أبوظبى 31 42

الدوحة 30 38

الكويت 30 46

دمشق 14 33

بيروت 24 30

عمان 17 32

القدس 18 28

غزة 22 30

بغداد 26 43

مسقط 26 31

صنعاء 14 28

الخرطوم 25 35

طرابلس 24 32

تونس 24 33

الجزائر 22 29

الرباط 16 26

نواكشوط 24 28

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، الموافق 21 أغسطس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 27

اسطنبول 20 27

اسلام اباد 22 34

نيودلهى 26 34

جاكرتا 21 33

بكين 18 29

كوالالمبور 24 34

طوكيو 24 30

أثينا 20 31

روما 18 31

باريس 10 23

مدريد 20 31

برلين 12 23

لندن 11 21

مونتريال 16 28

موسكو 16 25

نيويورك 23 32

واشنطن 22 34