الجريدة الرسمية تنشر إجراءات تراخيص المخابز البلدية.. تعرف عليها

Advertisements

وفق القرار الذي أصدره وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر في 21 أغسطس 2019، نص قرار وزير التموين والذي يحمل رقم 150 لسنة 2019 التموين الذي يتضمن إجراءات تراخيص المخابز البلدية.

وجاء نص القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية على النحو التالي:

Advertisements

عدم قبول مديريات التموين أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة اعتبارًا من 1 أغسطس 2019.

يقتصر قبول الطلبات على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف في اليوم.

أن يكون المكان المراد إقامة مخبز به يبعد عن أقرب مخبز بمسافة 2 كم.

مراعاة الطلبات المقدمة طبقًا لأولويات تقديم الطلب واعتماده.

عدم النظر لأي طلبات خارج نطاق هذه القواعد.

سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا للمخابز بالمحافظة للبت فيها وفقًا لاحتيادات المنطقة والمعلن عنها بالمديرية والكائن بها المخبز المطلوب إنشاؤه وأولية تقديم الطلبات وما تراه اللجنة وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والعرض بنتيجة البت على الوزارة لاعتمادها.

أنه في حال الاحتياج إلى رفع متوسط نصيب الفرد في منطقة يقل فيها المتوسط عن المتوسط العام يتم دراسة زيادة حصة عدد المخابز الواقعة في هذه المنطقة وذلك بعد موافقة الوزارة على هذه الزيادة.