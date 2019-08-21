مصدر: خلافات بين نصار ومستشاريه تسفر عن استقالات جماعية بوزارة التجارة المصرية

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شهدت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس الثلاثاء، سلسلة من الاستقالات الجماعية، حيث تضمن تلك الاستقاالات كلاً من حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون المجالس التصديرية، ومستشار الوزير لشؤون الصناعات الهندسية حسام عبدالعزيز، بالإضافة إلى تقديم استقالة السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات.

حسام فريد: انتهت أمس سنة عملي كمستشار لمعالي وزير التجارة والصناعة

وقد كتب حسام فريد مستشار وزير التجارة، صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “انتهت أمس سنة عملي كمستشار لمعالي وزير التجارة والصناعة، والتي تعلمت خلالها الكثير، خالص الشكر والتقدير لكل الزملاء، وبالوزارة ومجلس الوزراء، والمجالس التصديرية، والغرف الصناعية، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية وغيرهم من المؤسسات المحترمة”.

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مصدر يرجح أن الاستقالات الجماعية بالوزارة بسبب الخلافات بين الوزير ومستشاريه

وقد أعلن مصدر في وزارة التجارة والصناعة المصرية، إنَّه لا يوجد حتى الوقت الراهن أي سبب واضح لتلك الاستقالات الجماعية داخل الوزارة، وأعلن على ترجيحه ان تكون هناك خلافات بين وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، وبين بعض مستشاريه بشأن ملف الصادرات، وخصوصاً فيما يخص متأخرات دعم الصادرات التي تتجاوز قيمتها ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي.

وأشار المصدر، “أنَّه كانت هناك نقطة خلافية حول كيفية سداد بعض متأخرات دعم الصادرات التي تتجاوز قيمتها ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي، عبر آليات المقاصة مع الجهات الحكومية”، وأوضح أنَّ مستشاري وزير التجارة والصناعة لم يتقاضوا أجراً في مقابل عملهم في الوزارة طوال فترة تواجدهم بها، كما لفت المصدر إلى أنَّ عمل مستشاري الوزير كان تطوعياً منهم.

وتأتي تلك الاستقالات الجماعية بعد ما يقرب من شهر ونصف من عودة الرئيس السابق لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي إلى وزارة التجارة والصناعة كمستشار للوزير لشؤون المشروعات الصغيرة بعد تقدمها باستقالاتها من قبل الهيئة قبل ما يقرب من عام.

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