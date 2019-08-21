الكهرباء تعلن أسباب خصم مبلغ من الشحن للعدادات مسبوقة الدفع

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أعلن مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المحاسب أحمد عبدالدايم، إن محاسبة المشترك على أول شريحتين تكون بسعر مخفض، حيث أن الشريحة الأولى، والشريحة الثانية تخص فئة محدودي الدخل وتبدأ من 0 حتى 50 كيلووات هذا بالنسبة إلى الشريحة الأولى، وتبدأ الشريحة الثانية ومن 51 حتى 100 كيلووات.

وأضاف المحاسب أحمد عبد الدايم خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه إذا تجاوز المشترك ما يقرب من 100 كيلووات، ينتقل إلى الشريحة الثالثة، ويتم إجراء عملية المقاصة داخل العداد المسبق الدفع بالفرق بين الشريحة الأولى، والشريحة التانية، وبين الشريحة الثالثة والمبلغ المستقطع داخل العداد يكون حوالي 15 جنيهاً مصرياً للنظام المنزلي، ويسمى هذا بفرق الانتقال من شريحة استهلاك الى شريحة استهلاك أخرى للكهرباء.

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وتابع أحمد عبدالدايم أن الفرق بين الـ1000 كيلووات المدعومة، حتى آخر الشريحة السادسة التي تبلغ قيمتها ما يقرب من 1013 جنيهاً مصرياً وحوالي 1001 التي تعد غير المدعومة، والتي تبلغ قيمتها ما يقرب من 1450 جنيها تبعاً للشريحة السابعة لاستهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضح مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،” إنه في حالة تجاوز المشترك ما يفوق 1000 كيلو وات بكيلو واحد ليسجل استهلاكه مثلا 1001 يدل هذا على أن المشترك قد تخطى 1000 كيلو وات، لهذا تتم محاسبته على 1000* 1.45 ليكون قيمة استهلاكه 1450 جنيهاً مصرياً بدلاً من قيمة 1013 جنيهاً مصرياً، وبالتالي يتم سحب دعم الكهرباء، والذي يسجل حوالي 437 جنيهاً مصرياً، حيث يتم خصمه من داخل العداد المسبق الدفع، او عند شحن المشترك من خلال الفرع أو من خلال جهات الدفع الإلكترونية، إلى جانب خصم مقابل خدمة العملاء خلال آخر يوم من الشهر، تبعاً لآخر شريحة لدى المشترك وهي على النحو الآتي:

الشريحة الأولى 1 جنيه.

الشريحة الثانية 2 جنيه.

الشريحة الثالثة 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة 11 جنيهاً مصرياً.

الشريحة الخامسة 15 جنيهاً مصرياً.

الشريحة السادسة 25 جنيهاً مصرياً.

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات، لا يحصلون على دعم 40 جنيهاً مصرياً.

كما نوه المحاسب أحمد عبدالدايم إلى أنه لا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة، ولكن يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم من أيام الشهر فقط.​

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