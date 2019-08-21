قرار وزاري جديد من التموين بشأن تراخيص المخابز

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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً، الذي صدر تحت رقم 150 لعام 2019، والخاص بإجراءات تراخيص المخابز البلدية.

وجاء القرار الوزاري منشوراًَ في الجريدة الرسمية، خلال العدد الصادر لها اليوم الأربعاء تحت رقم 185، وجاء نص القرار، “أن على مديريات التموين عدم قبول أي طلبات لإقامة المخابز البلدية المستجدة اعتباراً من بداية شهر أغسطس الراهن لعام 2019”.

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كما نص القرار الوزاري على أن تقتصر الطلبات فقط على المناطق المحرومة، وعلى المناطق العمرانية الجديدة.

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