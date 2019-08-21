“الآثار” تعلق على اكتشاف تابوت فرعوني في المريخ: “مش منطقي”

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علق أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، على ما تردد ونشر ببعض المواقع الإلكترونية والصحف، بشأن اكتشاف وكالة ناسا للفضاء لتابوت فرعوني على سطح المريخ، لافتا إلى أن هذا الكلام غير منطقي وأول مرة يسمع عنه، حد قوله.

وأكد وزيري، في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء،”من المستبعد تماما ما يتردد عن صعود الفراعنة إلى سطح القمر أو المريخ أو غيره من الكواكب”، مشيرا إلى أن الفراعنة كانوا متقدمين في مجالات كثيرة مثل الفلك وغيره إلا أن ذلك لا يعني صعودهم إلى المريخ.

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وكان عالم الفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، سكوت وارينج، قد قال أمس، إن إحدى الصور التي التقطتها مركبة فضائية كانت في رحلة عام 2014، على متن المريخ، تظهر مجسمًا غريبًا، يشبه “تابوت فرعوني”، بحسب صحيفة “انترناشونال بيزنس تايمز”.

كما أكدت وكالة “ناسا”، أن الصورة هي لطبقات من الصخور والتكوينات الصخرية على جرف “كيب سانت فنسنت”، في منطقة كريت فكتوريا بالمريخ.