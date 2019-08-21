بالصور.. حمام سباحة طبيعي بشاطئ النيزك السري يجذب مغامري العالم لمصر

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يحظى شاطئ النيزك ، أو ما يسمى “الجنة السرية المخبأة على كوكب الكرة الأرضية”، على حسب ما تصفه به هيئة تنشيط السياحة المصرية، بالشهرة بين محبي المغامرة، ومحبي السفر حول العالم.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها الشبكة الأمريكية “سي إن إن”، فإن “حمام السباحة الطبيعي، الذي يقع بقلب اليابسة وتمتد مياهه من البحر، يقع على بعد ثمانية كيلومتر، جنوب مرسى علم، أي ما يقارب من 20 دقيقة من منتجع “بورت غالب”.

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يعد اسم الشاطئ المعروف بـ “النيزك”، هو العامل الوحيد الذي يجذب المسافرين والمغامرين إليه، ولكن عند زيارة الشاطئ، لن تستطيع أي إنسان النظر بعيداً عنه لجوهرة الفيروزية الساحرة التي تحتضنها أراضي الدولة المصرية.

ومن بين الأشخاص الذين قد قاموا بتوثيق هذا “المسبح الطبيعي”، هو خريج الهندسة الشغوف بالترحال والفنون، محمد الجندي، البالغ من العمر 24 عاماً، حيث أعلن “يوجد شاطئ النيزك في وسط اليابسة، ويتصل بالبحر فهذا ما يعمل على بقاء مياهه منعشة، ويفسح المجال من أجل أن يعيش فيه الكائنات الحية أيضاً”.

وخلال توثيقه محمد الجندي للشاطئ النيزك عبر طائرة “درون”، فقد حرص الشاب، الذي قد بدأ رحلته بعالم التصوير خلال عام 2014، على التركيز على الخط الذي يصل بين المسبح الطبيعي، وبين البحر، وذلك من أجل أن يظهر أن “المسبح الصغير لا يزال جزءاً من البحر”.

وقد أوضح الشاب محمد الجندي إلى وجود العديد من القصص وراء تسمية هذا الشاطئ بهذا الأسم “شاطئ النيزك”، حيث أوضح أن من بين تلك الروايات أن يكون السبب في تكونه هو ارتطام نيزك بالكرة الأرضية، ومع أن علماء الجيولوجيا قد نفوا احتمال صحة تلك الرواية، إلا أن اسم المكان، وسحره، وجماله، لا يزالا يجذبان العديد من الأشخاص من حول دول العالم من أجل زيارته، تبعاً للتصريحات التي أعلنتها هيئة تنشيط السياحة المصرية.

وقد أعلن محمد الجندي إن شاطئ النيزك له شعبية كبيرة بين المواطنين المحليين أيضاً، وأشار إلى أن أفضل وقت من أجل زيارة شاطي النيزك هو بين شهر مارس إلى شهر مايو من كل عام.

وبين الشاب أن مياه شاطئ النيزك فيروزية الخلابة، يمكن للشخص الزائر له أن يسترخي بعيداً عن صخب الحياة اليومية، أو ممارسة الغطس.

وأضاف الشاب محمد الجندي أنه يمكن استكشاف الحياة المائية في شاطئ النيزك، وأضاف الشاب، “كما يمكن العثور على زوج أنيق من النظارات الشمسية المفقودة في قاطع الشاطئ”، وهذا توضيح منه لصفاء مياه الشاطئ.

وفي حال تخطيط أي شخص لزيارة شاطئ النيزك، يمكنه زيارة محمية “صمداي” للشعاب المرجانية، حيث يمكنه الاستمتاع بوجبة تقليدية، فهي تقع على بعد خمسة دقائق من تلك الجنة الفيروزية فقط، بحسب التصريحات التي أعلنتها هيئة السياحة المصرية.

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