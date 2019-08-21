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صرح مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات عمرو مدكور، إنه سوف يتم استبعاد الغير مستحقين من بطاقات التموين، وذلك أن تم إخبارهم على من خلال بون صرف الخبز أو من خلال بون سلع التموين.

وأضاف عمرو مدكور خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو خليل عبر برنامج ” اليوم ” الذي يتم إذاعته عبر قناة ” دي إم سي”،، “لا استبعاد لأي مستفيد من التموين قبل إشعاره، وقبل أن يتم إخطاره من خلال بون صرف الخبز، أو من خلال بون صرف السلع التموينية”، ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت المرحلة الأولى من أجل استبعاد الغير مستحقين من بطاقات التموين تبعاً للمحددات الخاصة بالعدالة الاجتماعية.

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وأكد عمرو مدكور، أن الاستبعاد لا يتضمن عدم الحصول على دعم الخبز، ولكن يتضمن فقط عدم الحصول على دعم سلع التموين فقط، على أن يتم إخطار المواطن بسبب استبعاده من منظومة دعم التموين، وكيفية تقديمه لتظلم إلى موقع دعم مصر.

كما تابع عمرو مدكور، أنه سوف يتم إغلاق باب التظلم اعتباراً من يوم 25 من شهر أغسطس القادم لعام 2019، سوف يتم بعدها فحص كافة التظلمات المقدمة، بعد الانتهاء من مدة تلقيها”، وأضاف أنه من المستهدف استبعادهم ما يقرب من 1.6 مليون مواطن مصري، تقدم منهم حوالي 1.2 مليون مواطن مصري بتظلم إلى الوقت الراهن، وتم استبعاد ما يقرب من نصف مليون مواطن، وسجلت نسبة قبول التظلمات ما يقرب من 70%”.

وأكمل عمرو مدكور، أنه سوف يتم الإستمرار بمراحل الاستبعاد من بطاقات التموين، إلى أن تطمئن الدولة المصرية بالكامل، بأن قاعدة البيانات الراهنة من الطبقة الغنية مع الحفاظ على الطبقة المتوسطة، وأيضا الطبقة دون المتوسطة”.

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