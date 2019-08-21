الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ مستفيدي تكافل وكرامة

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أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، إنه قد تم عقد فعاليات اجتماعات تنسيقية من أجل التوصل إلى المعايير الخاصة بإعفاء الغير قادرين من دفع قيمة إشتراكات منظومة “التأمين الصحى الشامل الجديد”.

جاءت تصريحات المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج ” اليوم “، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “دي إم سي”، وأضاف أن تلك المعايير لن تكون جامدة، وسوف يتم بالنظر فيها، ومن خلال برنامج التأمين الصحي الشامل القابل للتعديل.

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وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، “جميع مستفيدي تكافل وكرامة يندرجون بالتبعية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، ولن يقوموا بدفع قيمة الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي”.

وأكمل المستشار نادر سعد حديثه، “ليس من المنطقي أن أطالب مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، بدفع قيمة إشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل”.

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