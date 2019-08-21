مشروع قانون جديد لرفع قيمة تعويض حوادث السيارات إلى 250 ألف جنيه

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صرح البرلماني بدير عبد العزيز، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، إنه سوف يتقدم خلال دور الانعقاد الـ 3 لمجلس النواب المصري بمشروع قانون من أجل تعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 72 لعام 2007، الخاص بنظام التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية، والتي تقر بالحصول على تعويض مباشر عن حوادث السيارات من قبل شركات التأمين ضد حوادث السيارات.

وأوضح النائب بدير عبد العزيز خلال تصريحات صحفية له، أن الهدف من تعديل القانون، هو العمل على رفع القيمة التعويض المباشر اعن حوادث السيارات إلى 250 ألف جنيهاً مصرياً بحالة الوفاة، أو في حالة العجز الكلي بدلاً من الحصول على قيمة 40 ألف جنيهاً مصرياً بالقانون الراهن.

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وأوضح النائب أن شركات التأمين قد قامت برفع الشريحة التأمينية أكثر من مرة، بالإضافة إلى أن الطرق قد أصبحت أكثر أمناً خلال الوقت الراهن، مما يعنى أن هناك انخفاض كبير في عدد حوادث السيارات، فلماذا لا يتم العمل على رفع القيمة التعويضية.

وأوضح البرلماني بدير عبد العزيز، أنه ينتظر أن يتم تتم مناقشة مشروع القانون الجديد خلال دور الانعقاد الـ 5 وهو دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب المصري المقرّر أن تبدأ خلال شهر أكتوبر القادم لعام 2019.

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