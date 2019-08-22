الرئيس السيسي يوافق على قرض بـ 87 مليون دينار لدعم المشروعات

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس الـ 22 من أغسطس لعام 2019، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بقرض لتسهيل دعم المشروعات، بين حكومة مصر وصندوق النقد العربي.

وذكرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل الرقم 96 لعام 2019، وجرى التصديق على القرار من وزارة الخارجية، وذلك طبقًا للقرار رقم 27 لسنة 2019.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق، على عقد قرضٍ لتسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، وذلك بقيمة تبلغ نحو 87 مليونًا و700 ألف دينار.

وجرى توقيع العقد في الـ 28 من أكتوبر الماضي، وأقرَّه مجلس النواب في جلسته التي عُقدت في الـ 16 من أبريل الماضي.