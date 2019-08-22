الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الأسبوع القادم: الرطوبة تصل لـ 95%

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أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن درجات الحرارة منذ أن بدء الأسبوع الراهن، وهي أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من كل عام، لفت إلى أن الأسبوع القادم سوف ترتفع درجات الحرارة من جديد، وسوف يكون الطقس أكثر سخونة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الخميس، أنه يتبقى شهر تقريباً على أن يتم الإعلان عن انتهاء فترة فصل الصيف، ومن المحتمل أن تكون هناك بعض التغييرات الجوية، ومع بداية من الأسبوع القادم سوف يتأثر الطقس بأراضي جمهورية مصر العربية بـ “المنخفض الهندي الموسمي”، وهو ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسب الرطوبة في الجو.

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وتابع شاهين تصريحاته، “درجات الحرارة على القاهرة سوف تصل إلى 39 درجة مئوية، بينما سوف ترتفع نسب الرطوبة إلى نسبة 85%،بعد أن سجلت نسبة 70% خلال الأسبوع الراهن ، بينما تصل الرطوبة إلى نسبة 95% على مدن ومناطق السواحل الشمالية”.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، “إلى أن نشاط الرياح سوف يقل بشكل تدريجي خلال فترات الليل، وهو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجة حرارة الجو في ظل ارتفاع نسب الرطوبة في الجو”.

وأكد شاهين، أن الشبورة المائية سوف تتواجد بشكل يعد كبير، وسوف تظهر الشبورة بنسب تعد مختلفة على مدن ومناطق السواحل الشمالية، وعلى محافظة القاهرة، وأيضاً على مدن ومناطق الوجه البحري.

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