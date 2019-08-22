مفاجأة جديدة بواقعة التعدي على “معاق الشرقية”.. أسرته تعلن تنازلها عن اتهام الجناة

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أعلنت أسرة الشاب المعاق ذهنياً، الذي قد تم نشر مقطع فيديو له منذ أيام قليلة عبر السوشيال ميديا جاء فيه قيام بعض من الشباب بالاعتداء بالضرب عليه داخل صالون حلاقة بكفر “ابراش”، التابع إلى دائرة مركز شرطة مشتول السوق، التابعة لمحافظة الشرقية، منذ وقت قليل، عن تنازلها عن المحضر، الذي تم توجيه الاتهام من خلاله لـ 6 شباب بالاعتداء على الشاب المعاق بالضرب.

وقد قررت النيابة العامة باستمرار حجز المتهمين الستة المعتدين على الشاب المعاق ذهنياً بالشرقية إلى حين ورود تحريات من قبل المباحث، وقد أمرت النيابة العامة أيضاً بعرض المجني عليه على إلى لجنة الطب الشرعي.

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وقد تجمهر عدد من أهالي المتهمين أمام سراي “النيابة العامة”، وقد حاولوا توسيط رجال من كبار كفر ابراش، وتوسيط برلماني سابق من أجل محاولة الصلح مع أسرة الشاب المعاق ذهنياً المعتدى عليه، وهو ما تم بعد مرور ساعات قليلة من عرض المتهمين على النيابة العامة.

كما أمر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، من رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، أن يتم تشميع “صالون الحلاقة” محل الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن الشرقية اللواء عاطف مهران، إخطارًا من قبل حكمدار جنوب الشرقية اللواء أحمد زكي، يفيد تداول مقطع فيديو لمجموعة من الشباب قد قاموا بالاعتداء على معاق ذهنياً داخل أحد صالونات حلاقة الذي يحمل اسم “شريف” في قرية كفر “ابراش” التابعة إلى دائرة مركز شرطة مشتول السوق التابعة لمحافظة الشرقية.

وتبين من التحريات ومن مقطع الفيديو أن مرتكبي تلك الواقعة هم 6 شباب من شباب القرية، وقد تم إلقاء القبض عليهم والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت أن يتم حجز المتهمين الـ 6، إلى حين ورود تحريات المباحث، مع عرض الشاب المعاق ذهنياً “المجني عليه” على لجنة من الطب الشرعي.

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