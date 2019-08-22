انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة يوم السبت المقبل

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تعلن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيتم قطع المياة أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 20 منطقة بالمحافظة، يوم السبت المقبل.

واصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الخميس، الموافق 22 أغسطس، بيانًا اوضحت فيه أن المناطق هي: (إسكان صف الضباط – إسكان تقسيم مكة والرجاء – إسكانات النيل بجميع حروفها – إسكانات القاهرة بجميع حروفها – تقسيم عرب الجرعان والريان والأهالى – إسكانات إسبيكو القديم والجديد – إسكانات الوادى والعبد القديم والجديد – مساكن الأملاك 2).

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حيث ذكر بيان شركة المياه، أن قطع خدمة مياه الشرب سوف يستمر لمدة 18 ساعة تبدأن من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم الأحد ، وأرجعت الشركة السبب وراء قطع الخدمة بسبب أعمال تحويل خط المياه قطر 800 مللى الضغط العالى لمحطة مياه المرج بشارع ترعة الطوارئ وذلك لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي نهاية البيان أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.