الحكومة تكشف خطتها لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة

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صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، عن خطة الحكومة المصرية الخاصة بإحلال السيارات القديمة بسيارات أخرى جديدة.

وقد أعلن المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “الحياة اليوم”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “الحياة”، إن هناك ما يقرب من 240 ألف مركبة فئة ميكروباص، مينى باص، أتوبيسات، تعمل بالسولار، من بينها ما يقرب من 88 ألف مركبة قد تجاوز عمرها ما يقرب من 20 عاماً.

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وكشف المستشار نادر سعد، عن خطة الحكومة المصرية تعتمد على الطاقة النظيفة، ويتضمن أيضاً برنامج لدعم تحويل الميكروباص والميني باص للعمل بالغاز الطبيعي بدل من السولار.

وأضاف المستشار نادر سعد، أن الاعتماد الكبير على السولار يكبد الدولة المصرية العديد من المبالغ المالية الطائلة بسبب استيراد هذا المنتج، إلى جانب للتلوث البيئي الكبير والأضرار البيئية الناجمة عن استخدامه.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن برنامج الحكومة المصرية يستهدف العمل على إحلال تلك المركبات، واستبدالها بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، بما يوفر على الحكومة المصرية الأموال التي تنفقها على استيراد “السولار”، والتي تقدر بحوالي 12.5 مليار، وأوضح أنه في حالة استبدال ما يقرب من 240 ألف مركبة بمركبات أخرى جديدة، سوف يوفر هذا الأمر على الدولة المصرية ما يقرب من 2.2 مليار دولار أمريكي.

وأوضح المستشار نادر سعد أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد اتفق مع مصنعي الميكروباصات والميني باصات، على إنتاج خطوط جديدة تعمل بالدورة المزدوجة، وتعمل بالغاز الطبيعي، وتابع أن الحكومة المصرية سوف تطلق برنامج لأصحاب المركبات القديمة، سوف يسمح فيه باستبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة، تعمل بالدورة المزدوجة، وتعمل الغاز الطبيعي بدلاً من السولار مع تقديم قرض ميسر، وفترة سداد بمدة زمنية كبيرة.

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