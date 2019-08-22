الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لـ رئيس قضايا الدولة الجديد

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شهد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر رزق كرئيس لهيئة قضايا الدولة.

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قد اجتمع عقب حلف اليمين مع الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر رزق الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، وأعلن الرئيس عن تمنيه له التوفيق في أداء مهام ومسئوليات وظيفته.

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وأكد رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي، أهمية على الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على المساواة وعلى العدل، مع أهمية العمل المتواصل من أجل تمكين المواطنين من حقوقهم، وضمان حرياتهم، وتعريفهم بواجباتهم تبعاً للدستور والقانون المصري.

منح رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، وأعرب عن خالص التقدير لما قام يبذله من تفاني وجهد في تحمل المسؤولية من أجل نصرة العدالة، والعمل على تطبيق القانون ليكون مثالاً في العمل على إعلاء المصلحة الوطنية، مشيداً بالتاريخ العريق للقضاء المصري.

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