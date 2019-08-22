تجديد حبس أحمد سليم 15 يوماً بقضية الرشوة

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أعلن قاضي المعارضات المختص، عن قراره الخاص بحبس أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم، واثنين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، لاتهامهم بقضية رشوة، في مقابل الحصول على مبالغ مالية مقابل إصدار تصريح إطلاق قناة تلفزيونية.

وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المحامي العام الأول المستشار “خالد ضياء الدين”، حبس المتهمين أحمد سليم، واثنين آخرين لمدة 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات القضائية الراهنة، التي يتم إجرائها معهم بقضية الرشوة، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة بمجال عمله.

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