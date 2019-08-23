تعرف على أسعار الفائدة في البنوك بعد تطبيق قرار خفض أسعار الفائدة

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اجتمعت لجنة السياسة النقدية أمس الخميس، وعقب ذلك قرر البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الجنيه بواقع 150 نقطة مئوية بواقع (1.5%) ،وبناءًا عليه فقد انخفضت الفائدة تلقائيًا على الشهادات المرتبطة بالكوريدور (متغيرة العائد).

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الفائدة قبل وبعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على 29 شهادة متغيرة العائد في عدد 24 بنكًا بعد انخفاض الفائدة على الجنيه حيث هبطت أعلى فائدة على الشهادات متغيرة العائد ببنكي الأهلي ومصر من 16% إلى 14.5% بعد خفضها بواقع 1.5%.

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جدير بالذكر أن البنوك المصرية كانت قد اتجهت في عام 2017 للشهادات متغيرة العائد لتتواكب مع توجه البنك المركزي لزيادة معدلات الفائدة بشكل مؤقت لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت حينها لنحو 30%، واستعدادًا لهبوط الفائدة في أي وقت.

هذا ويرى المحللون الاقتصاديون أن الشهادات متغيرة العائد تعتبر أحد الأدوات الهامة التي لجأت إليها البنوك لتخفيف عبء الفائدة المرتفعة التي تدفعها على الشهادات، حيث تحملت البنوك فوائد بقيمة 350 مليار جنيه عن شهادات الـ20% والـ16% التي أصدرتها عقب تعويم العملة المحلية وفقًا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وأوضح الخبراء أن الشهادات متغيرة العائد تجعل البنوك تتمكن من منح فائدة مغرية للعملاء، لكنها مرتبطىة بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي بشكل دوري.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب خفض إعلان البنك المركزي لقرار خفض أسعار الفائدة أمس الخميس، فإن بنوك الأهلي ومصر والكويت الوطني ومصر إيران يقدمون أعلى عائد على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد بواقع 14.5%.

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