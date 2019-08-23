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يقدم موقع مصر 365 من خلال هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن التطوع في الجيش المصري 2019، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في التطوع بالجيش المصري.

كما تتابعون في هذا الموضوع الشروط العامة للتقديم وأماكن الحصول على ملفات التقديم للتطوع في الجيش المصري 2019.

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ويعتبر هذا الموضوع من أكثر الموضوعات الخدمية التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور ويسعون للحصول على معلومات عنها، خاصة معرفة موعد التقديم في التطوع بالجيش المصري 2019، وهو ما سننشره لكم فور الإعلان الرسمي عنه من قبل وزارة الدفاع وعبر موقع التجنيد المخصص للخدمات التي تقدمها الوزارة.

ويحاول كل عام آلاف الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ومن هم دون الـ 25 سنة التطوع في الجيش المصري، بما يضمن لهم وظيفة راقية ومستقبل جيد في القوات المسلحة.

الشروط العامة للتطوع

1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس .

2- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك .

3- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح.

4 ألا يقل سن المتطوع عن 15 سنه ولا يزيد عن 25 سنه و بالنسبة للمتطوعين أدلاء (قصاصى الأثر) لا يقل سن التطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند الإلتحاق في 28/7/2019 ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنه.

5- أن يكون المتقدم لائقا طبيا ويجتاز جميع الإختبارات المقررة .

6-ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالى درجات المؤهل الدراسى ( إعدادية-دبلوم ) للمتطوعين لصالح القوات المسلحة.

7-الفئات المطلوبة للأدلاء ( قصاصى الأثر ) الحاصلين على الإعدادية العامه ومايعادلها / راسبى الإعدادية /الحاصلين على الشهادة الإبتدائية / الملمين بالقراءة والكتابه على أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان / قنا / والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

8-لايسمح بقبول متطوعين بمدارس القوات المسلحة عموماً سبق أن رفتوا من إحداها لأي سبب من الأسباب .

‌المستندات المطلوبة عند التقدم

1- صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الإلتحاق .

2- شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار .

3- صورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب سن 16 سنه .

4- صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد .

5- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائى) + صورة منها .

6- عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة 4 * 6 ألوان .

7- صورة بطاقة الرقم القومى للوالد و الوالدة أو ولى الأمر .

8- بيان قيد عائلى مميكن لوالد الشاب المتقدم حديث الإصدار + صورة منه .

فضلا عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع .

‌توقيتات صرف وتقديم الملفات

يتم خلال أيام قليلة تحديد موعد التقديم للتطوع في الجيش المصري 2019، وذلك لأن مواعيد التقديم في العام الماضي كانت على النحو التالي:

أولاً : التطوع بالقوات المسلحة

1- يتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم السبت الموافق 25/8/2018 إلى يوم الإثنين الموافق 1/10/2018.

2- يبدأ قبول ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة بعد إستيفاء واستكمال المستندات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 4/10/2018.

ثانياً : التطوع لصالح قوات حرس الحدود أدلاء ( قصاصى الأثر )

1-يتم صرف ملفات التطوع إعتباراً من يوم السبت الموافق 25/8/2018 إلى يوم الإثنين الموافق 1/10/2018.

2-يبدأ قبول ملفات التطوع بعد إستيفاء و إستكمال المستندات إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 4/10/2018.

‌أماكن الحصول على ملف التطوع

أولاً : التطوع بالقوات المسلحة

تيسيراً على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات وهى :

1- مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحليمة الزيتون .

2- مناطق التجنيد والتعبئة فى ( القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / الزقازيق / طنطا / المنصورة / أسيوط / قنا / المنيا ) .

3- جميع أقسام التجنيد والتعبئة بجميع المحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة ومقرها بمديريات الأمن .

ثانيا:للتطوع لصالح قوات حرس الحدود أدلاء ( قصاصى الأثر )

يتم صرف و تقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود الأدلاء ( قصاصى الأثر ) بمكتب مخابرات و أمن حرس حدود أسوان/ خلف الإستاد الرياضى.