شديد الحرارة جنوبا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت 24 أغسطس 2019 وبيان بدرجات الحرارة

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

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أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 24 36

كاترين 19 35

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 26 41

أسوان 28 41

أبو سمبل 27 40

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 36