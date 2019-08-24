الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والرطوبة تصل لـ 80%.. العظمى بالقاهرة 37 درجة

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صرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يتبقى شهر واحد فقط في فصل الشتاء، وهو أكثر وقت يتسم فيه الطقس بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ووجود الشبورة المائية صباحًا.

وكشف “شاهين” عن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الأسوع الجاري وهو الأخير من شهر أغسطس. حيث ذكر إن درجات الحرارة هذا الأسبوع تسجل أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين في مثل هذا التوقيت من العام، مضيفا أن درجات الحرارة بالقاهرة تصل لـ37 درجة، كما تصل لـ39 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 42 درجة بمحافظات جنوب الصعيد.

وخلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، لفت الدكتور محمود شاهين إلى أن هذا الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة، يصاحبه ارتفاع شديد في نسب الرطوبة التي تصل على القاهرة لـ80%، ما يؤثر على حراراة الجو والشعور الزائد بالحر لدى المواطنين.

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وأضاف أن مع وجود الرطوبة والحرارة العالية ستتكون الشبورة المائية والتي ستتواجد بشكل كبير في الصباح الباكر، وتظهر بنسب مختلفة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، كما تنشط رياح هادئه.

وأوضح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة المتبقية على انتهاء فصل الصيف تٌقدر بنحو شهر تقريبا ، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تحدث بعض التغيرات الجوية، والتي تبدأ في الظهور مطلع الأسبوع الجاري، حيث يتأثر الطقس في مصر بمنخفض الهندي الموسمي وهو ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.كان الدكتور محمود شاهين، صرح بأن درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري أكثر سخونة.

وتابع: درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، بينما نسب الرطوبة سترتفع لـ85% بعد أن سجلت 70% خلال الأسبوع الجاري، بينما تصل لـ95% على السواحل الشمالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت صباح اليوم نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي عن أحوال الطقس، وجاء فيها أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وأضاف الخبراء عبر نشرة أخبار الطقس، أنه تقل الرؤية مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

أما فيما يخص حالة البحرين، ذكر الخبراء في نشرة أخبار الطقس، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ويرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وعدد من عواصم الدول العربية والأجنبية، حسبما وردت في نشرة أحبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 24 36

كاترين 19 35

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 26 41

أسوان 28 41

أبو سمبل 27 40

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 36

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس على عدد من المدن والعواصم العربية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة 30 43

الرياض 25 43

المنامة 32 38

أبو ظبي 32 44

الدوحة 31 38

الكويت 26 42

دمشق 20 40

بيروت 26 32

عمان 20 34

القدس 20 31

غزة 24 32

بغداد 29 46

مسقط 29 33

صنعاء 14 27

الخرطوم 26 36

طرابلس 24 31

تونس 23 31

الجزائر 21 27

الرباط 20 30

نواكشوط 24 29

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 17 33

إسطنبول 23 31

إسلام أباد 26 36

نيودلهي 27 34

جاكرتا 23 33

بكين 18 30

كوالالمبور 24 32

طوكيو 22 31

أثينا 25 34

روما 19 32

باريس 16 31

مدريد 16 33

برلين 19 29

لندن 17 28

مونتريال 13 23

موسكو 13 23

نيويورك 18 26

واشنطن 17 26