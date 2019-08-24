طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثاني لمادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع

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يؤدي الأن طلاب الثانوية العامة ، الامتحان في مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع بامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية بشعبتيها العلمية والأدبية، والتي انطلقت يوم السبت الماضي.

ويؤدى اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي 30256 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد طلاب 477.

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جدير بالذكر أنه بمجرد دخول الطلاب لأداء الامتحانات وبدء زمن الامتحان بدقائق قام عدد من صفحات الغش الالكترونى بنشر إجابات وأسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان.

هذا ويقوم فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان، بوزارة التربية والتعليم بتتبع أجابا الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها والتأكد من صحتها ومطابقتها لأسئلة الامتحان الحقيقى بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الكيمياء.

تجدر الإشارة إلى أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي 4 طلاب، كما يؤدى طالبا امتحان الدور الثانى فى مادة الفلسفة.

وكانت امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، قد انطلقت يوم السبت الماضي، الموافق 17 أغسطس الجارى ، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.